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Новости мираПроисшествия

Мальчик спас маму из тонущей машины под Красноярском

Иван Федоров

В Красноярском крае 10-летний мальчик спас маму из тонущего автомобиля. Инцидент случился неподалёку от населённого пункта Гремячая Падь.

Mazda Familia под управлением 38-летней женщины скатилась в водоём. Владелица авто в этот момент растерялась и не знала что делать. Однако в момент происшествия в салоне иномарки был ещё и 10-летний парень. Он не растерялся, отстегнул ремень безопасности, открыл дверь машины и позвал маму за собой, спасаться. Так мать и ребёнок сумели выплыть из тонущей машины.

Через пару мгновений автомобиль ушёл на дно водоема, оказавшись на глубине 5 метров. Пострадавшие отправились пешком в близлежащую деревню, шли примерно 4 километра, никто им не помог.

Мать шокирована действиями ребёнка, она отмечает, что мальчика никто не учил плавать ранее. При этом сам парень говорит, что ничего сверхъестественного не делал, а лишь маму спасал, сообщается на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.

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