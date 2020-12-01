Мальчик, пострадавший от ножа одноклассника на Сахалине, вышел из комы — источник

Восьмилетний мальчик, которому на Сахалине одноклассник нанес несколько ножевых ранений, вышел из комы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

«Мальчик вышел из состояния комы, его перевели в хирургическое отделение. Дышит сам. Появился аппетит», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик, находясь в гостях у одноклассника, с которым они смотрели мультфильмы и играли с планшетом, нанес ему не менее четырех ударов ножом в грудь после ссоры.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

По данному факту проверку организовала прокуратура, которая оценит соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.