Майли Сайрус оголила грудь на показе моды

Папарацци немедленно засняли конфуз певицы!

Известная певица Майли Сайрус попробовала себя в качестве манекенщицы на неделе моды в Нью-Йорке. Она продефилировала по подиуму в модном черном наряде и с пальто в цвете зебры. Однако после мероприятия звезда оконфузилась.

Дело в том, что 27-летняя американка позировала перед папарацци в белом экстремальном топе. Именно он подвел знаменитость: одежда не скрыла тело девушки, оголив грудь.

Фотографы и поклонники тут же засняли артистку в оголенном виде и выложили кадр в Сеть. При этом сама Майли нисклоько не смутилась сложившейся ситуации. Она самостоятельно разметила «голое» фото в своей Инстаграм. Она заметила, что соцсеть должна вскоре убрать пошлый снимок.

Инстаграм Майли Сайрус