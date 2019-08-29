Магомеда Мухиева и сообщников признали виновными в хищении 37 миллиардов рублей

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Магомеда Мухиева и семерых соучастников преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



Следствием и судом установлено, что Мухиеву и его соучастникам, в период с 2014 – 2015 годы были подконтрольны 9 кредитных организаций расположенных на территории города Москвы: ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Анталбанк», АО «НСТ-Банк», ООО КБ «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», ООО КБ «Межрегионбанк», ООО КБ «Региональный Банк Сбережений», ОАО Банк «Содружество», АО «Гринфилдбанк» и ОАО КБ «Максимум». Данные кредитные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии денежные средства похищали путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Ущерб от деятельности указанных лиц составил более 37 млрд рублей.



Несмотря на полное непризнание обвиняемыми своей вины и активное противодействие с их стороны, следователи благодаря тактически верно проведенным следственным действиям на территории различных субъектов Российской Федерации, в том числе допросов более 300 свидетелей, осмотра большого количества изъятой, в ходе многочисленных обысков и выемок, финансовой документации, производства трудоемких судебных экспертиз, установили все обстоятельства указанных преступлений, совершенных в условиях неочевидности.



Кроме того, следствием во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом установлено имущество, в том числе находящееся за пределами Российской Федерации, а именно недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, яхта, полученные обвиняемыми в результате совершения преступлений, на которое наложен арест в целях дальнейшего удовлетворения исковых требований гражданского истца. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд рублей.



Приговором суда Магомед Мухиев приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, также ему назначен штраф в размере 9,5 млн рублей. Один из соучастников приговорен к 4 годам лишения свободы, остальные осуждены к условным срокам наказания.

