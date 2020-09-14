Понедельник, 14 сентября, 2020
14.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Магазины хотят отказаться от обеззараживания воздуха

Иван Федоров

Торговля и общепит намерены отказаться от обеззараживания воздуха с помощью рециркуляторов в магазинах, торговых центрах и кафе. По мнению компаний, использование аппаратов, которые предназначены для больничных палат, в помещениях большой площади неэффективно. Дело в том, что приборы просто не способны уничтожить все микроорганизмы. Поэтому Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей и Федерация рестораторов и отельеров 31 августа обратились к вице-премьеру и главе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой. Бизнес предложил изменить рекомендации Роспотребнадзора, которые предусматривают применение рециркуляторов. «Известия»ознакомились с письмом.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров считает действующие рекомендации достаточно формальными. Дело в том, что один рециркулятор способен очищать воздух в помещении до 25 кв. м. Тогда как рестораторам приходится использовать его в зале до 150 кв. м. В одном гипермаркете площадью 9 тыс. кв. м необходимо установить не менее 700 облучателей, сказали «Известиям» в АКОРТ. Только их закупка обойдется компании более чем в 10 млн рублей, не считая стоимости монтажа, обслуживания и эксплуатации.

Впрочем, по словам представителя компании DesAir (производитель рециркуляторов), на данный момент только рециркуляторы способны эффективно обеззараживать воздух в присутствии людей, причем безопасным для них способом. Эффективность устройства доказана многолетним опытом использования приборов, например, в лечебно-профилактических учреждениях, отметили в компании.

Как пояснил «Известиям» вакцинолог Евгений Тимаков, пока в мире нет никаких научных данных о том, что рециркуляторы способны помочь в борьбе с коронавирусом. Между тем,аппараты справляются с любыми другими микроорганизмами, уничтожая их.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Вздох без облегчения: кафе и магазины хотят отказаться от обеззараживания воздуха.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани открыли новый пешеходный маршрут

Администрация
В субботу, 12 сентября, в рязанском Лесопарке открыли новый пешеходный маршрут "Неизвестные истории Лесопарка", сообщает пресс-служба администрации города.  На...
Узнать больше

В ДТП со скорой в Рязани пострадали два человека

Новости Рязани
В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Рязани пострадали два человека. По данным Госавтоинспекции, авария в посёлке...
Узнать больше

В Рязанской области осужденные проголосовали на выборах в областную думу

Новости Рязани
 В учреждениях УФСИН по Рязанской области проголосовали все лица, имеющие на это право, сообщает пресс-служба ведомства.  Так, депутатов в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Известны предварительные итоги выборов депутатов Рязанской облдумы

Новости Рязани
Напомним, выборы прошли в Единый день голосования, 13 сентября. Кроме того, из-за пандемии коронавируса можно было проголосовать 11 и 12 сентября.
Узнать больше

Единый день голосования в Рязанской области

Новости Рязани
В 8 часов утра в Рязани и области открылись 1009 избирательных участков. Голосование завершится в 20 часов.
Узнать больше

В Рязанском музыкальном театре состоялась премьера мюзикла «Алые паруса»

Без рубрики
В субботу, 12 сентября, в Рязанском музыкальном театре состоялась долгожданная премьера мюзикла «Алые паруса». Для поклонников театра каждая встреча с любимыми артистами...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Игорь Морозов: Стабильность и развитие Рязанской области — приоритет для «Единой России»!

Акценты
Народная программа Партии - шанс для каждого жителя региона изменить свою жизнь к лучшему
Узнать больше

Общественное пространство, фудкорт и интернет-магазин фермерских продуктов: что хотят сделать с «Торговым городком» в Рязани

Акценты
В четверг, 10 сентября, в павильоне №5 полуразрушенного рязанского комплекса "Торговый городок" Николай Любимов, Елена Сорокина и другие официальные лица встретились с...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+