Магазины хотят отказаться от обеззараживания воздуха

Торговля и общепит намерены отказаться от обеззараживания воздуха с помощью рециркуляторов в магазинах, торговых центрах и кафе. По мнению компаний, использование аппаратов, которые предназначены для больничных палат, в помещениях большой площади неэффективно. Дело в том, что приборы просто не способны уничтожить все микроорганизмы. Поэтому Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей и Федерация рестораторов и отельеров 31 августа обратились к вице-премьеру и главе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой. Бизнес предложил изменить рекомендации Роспотребнадзора, которые предусматривают применение рециркуляторов. «Известия»ознакомились с письмом.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров считает действующие рекомендации достаточно формальными. Дело в том, что один рециркулятор способен очищать воздух в помещении до 25 кв. м. Тогда как рестораторам приходится использовать его в зале до 150 кв. м. В одном гипермаркете площадью 9 тыс. кв. м необходимо установить не менее 700 облучателей, сказали «Известиям» в АКОРТ. Только их закупка обойдется компании более чем в 10 млн рублей, не считая стоимости монтажа, обслуживания и эксплуатации.

Впрочем, по словам представителя компании DesAir (производитель рециркуляторов), на данный момент только рециркуляторы способны эффективно обеззараживать воздух в присутствии людей, причем безопасным для них способом. Эффективность устройства доказана многолетним опытом использования приборов, например, в лечебно-профилактических учреждениях, отметили в компании.

Как пояснил «Известиям» вакцинолог Евгений Тимаков, пока в мире нет никаких научных данных о том, что рециркуляторы способны помочь в борьбе с коронавирусом. Между тем,аппараты справляются с любыми другими микроорганизмами, уничтожая их.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Вздох без облегчения: кафе и магазины хотят отказаться от обеззараживания воздуха.