Лыжницы в купальниках устроили откровенную фотосессию в Казани

Несколько сексуальных лыжниц в купальниках устроили фотосессию в Казани. Красавицы позировали на камеру около Ленинской дамбы.
Отмечается, что модели являются подругами известного в Сети под ником «Мадам Брошкина» фотографа Виктории Баевой. Она постоянно делает откровенные фотосессии и пикантные снимки с молодыми и красивыми девушками.
Отметим, что в день съемок в Казани было минус 7 градусов. Девушкам во время фотосессии было достаточно холодно. А вот пользователи Сети стараний не оценили, сообщает Вечерняя Казань.