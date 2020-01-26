Лыжницы в купальниках устроили откровенную фотосессию в Казани

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Несколько сексуальных лыжниц в купальниках устроили фотосессию в Казани. Красавицы позировали на камеру около Ленинской дамбы.

Отмечается, что модели являются подругами известного в Сети под ником «Мадам Брошкина» фотографа Виктории Баевой. Она постоянно делает откровенные фотосессии и пикантные снимки с молодыми и красивыми девушками.

Отметим, что в день съемок в Казани было минус 7 градусов. Девушкам во время фотосессии было достаточно холодно. А вот пользователи Сети стараний не оценили, сообщает Вечерняя Казань.