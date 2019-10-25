Люди заболели гаффской болезнью в Тюменской области

В Тюменской области выявлены случаи заболевания гаффской болезнью (по научному – Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия). Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.



Заболели жители деревни Ачиры Тобольского района. Сейчас в Областной клинической больнице №1 находится 8 человек, четверым из них поставлен диагноз гаффская болезнь.



Специалисты вязи пробы воды из реки Алымка, из скважины в деревне Ачиры, также были взяты пробы почвы. Все они соответствуют установленным требованиям.



Предположительно, причиной заражения стала рыба. В ней мог накопиться токсин после попадания в воду речного и болотного хвоща. Также причиной могли стать сине-зелёные водоросли.



Первое описание заболевания относится к 1924 году, когда в окрестностях Кёнигсберга (c 1946 года – Калининград) болезнь поразила людей, живших на берегу залива. Болезнь получила название гаффской (от нем. Haff — лагуна). В СССР первая вспышка заболевания зарегистрирована в 1934 году в окрестностях Юксовского озера.



Болезнь достаточно редкая и малоизученная. У пациентов в течение трёх суток есть все признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать печень и почки. Есть вероятность смерти пациента.

