Любовница скандального миллиардера стала фигурантом уголовного дела

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» против 23-летней любовницы скандального российского миллиардера Сергея Гришина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам экс-совладельца «РосЕвроБанка», Надежда «увела» у него полтора миллиона рублей прямо из-под носа, когда тот пригласил ее жить в свою элитную столичную квартиру.

Сообщается, что 54-летний финансист несколько раз замечал пропажу денег и подозревал в краже юную сожительницу, однако, по его же признанию, не торопился заявлять на нее в полицию «из-за сильной любви».

Однажды он лично нашел у нее в вещах крупную сумму. В полицию миллиардер решил обратиться только после того, как девушка развлекалась с друзьями в его квартире, пока он находился в больнице.

Девушка уже была дважды судима, причем оба раза за воровство – она пыталась украсть мобильные телефоны.