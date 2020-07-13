Любительница селфи рухнула с 50-метровой скалы

Туристка упала с 50-метровой скалы на территории Красноярского края. Момент был заснят на видео.

Ролик оказался в распоряжении РЕН ТВ. При просмотре видео, снятого в заповеднике Курагинского района края, можно заметить, как женщина из-за красивого снимка решила спуститься вниз со скалы над рекой.

Друзья, находившиеся наверху, пытались убедить девушку не совершать опасный поступок. Однако туристка была непреклонна и стала спускаться со скалы. В итоге она рухнула вниз.