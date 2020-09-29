Любитель спиртного сломал нос полицейскому и подался в бега

Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Энгельса за применение насилия к полицейскому при исполнении, пишет «КП».

В ночь на 22 августа во дворе одного из домов по улице Менделеева собралась шумная компания. Местным жителям не удалось угомонить молодежь. Они вызвали полицию. На место прибыли два наряда.

Отмечается, что один из дебоширов попытался самоутвердиться перед приятелями и начал вести себя вызывающе. Правоохранители решили составить на парня протокол за мелкое хулиганство, однако компания не захотела отдавать товарища.

Когда полицейские окружили нарушителя, другой злоумышленник кулаком сломал нос стражу порядка. После этого мужчина подался в бега, его объявили в федеральный розыск.