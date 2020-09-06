Лошадь встала на дыбы и погубила 19-летнюю наездницу

В субботу, 5 сентября, на подмосковной конюшне в селе Рыболово лошадь встала на дыбы, упала на свою 19-летнюю наездницу и придавила ее. От полученных травм девушка скончалась на месте, сообщает “Московский комсомолец”.

По словам знакомых Екатерины, она все свое свободное время проводила на конюшне, помогая тренировать лошадей и ухаживать за ними. Все это наездница делала бесплатно, надеясь получить возможность поучаствовать в скачках. Конным спортом девушка занималась с 8 лет и выиграла множество соревнований. По информации “МК”, Екатерина закончила Рязанское художественное училище, а потом поступила в строительный ВУЗ на архитектора. Каждые выходные девушка торопилась домой, в Бронницы, чтобы больше времени провести в конюшне.

Очевидцы говорят, что Екатерина много ездила на этом скакуне, однако в последний раз что-то пошло не так. Лошадь резко встала на дыбы, так что девушка не смогла справиться с животным и повалилась вместе с ним на землю. Скакун придавил наездницу, в результате чего сломанные ребра девушки пробили оба легких. Как отмечают свидетели произошедшего, когда посторонние подбежали к пострадавшей, у нее изо рта шла кровь, а через 10 минут девушка скончалась. У родителей Екатерины остались еще три дочери и сын.