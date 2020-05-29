Ливень затопил некоторые районы Москвы

Москву накрыл сильнейший ливень. Он превратил некоторые улицы, парки, тоннели в огромные озера. Последствия нашествия стихии засняли на видео местные жители.
Так, в парке «Отрадном» некоторые участки превратились в пруд с водой. По залитым водой дорожкам плавали утки. Самые мощные ливни прошли по северо-востоку Москвы.
Под воду ушел и тоннель на улице Народного Ополчения. Его в затопленном положении также засняли на видео. Пришедшую непогоду уже окрестили тропической, так как именно тому региону свойственны затяжные дожди, пишет РЕН ТВ.
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