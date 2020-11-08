Липецкий театр драмы объявил о возобновлении показа спектаклей

Липецкий академический театр драмы имени Л.Н. Толстого сообщил о возобновлении показа спектаклей.
В частности, первые постановки после перерыва можно будет увидеть 13 и 14 ноября. В пятницу липчанам покажут «Слишком женатого таксиста», а в субботу — премьеру «Пришел! Увидел! Полюбил!».
Сотрудники театра уверяют, что соблюдают все предписания Роспотребнадзора. В частности, для безопасности посетителей перед каждым спектаклем проводится комплексная уборка, проветривать все помещения. Также в здании работают усовершенствованная система вентиляции и рециркуляторы воздуха. Кроме того, для полной безопасности в театре установили бесконтактные санитайзеры.
Напоминаем, театр отменил показ спектаклей 16 октября. Но билеты, купленные в то время, все еще действительны.