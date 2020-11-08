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Липецкий театр драмы объявил о возобновлении показа спектаклей

Елена Лобанова

Липецкий академический театр драмы имени Л.Н. Толстого сообщил о возобновлении показа спектаклей. 

В частности, первые постановки после перерыва можно будет увидеть 13 и 14 ноября. В пятницу липчанам покажут «Слишком женатого таксиста», а в субботу — премьеру «Пришел! Увидел! Полюбил!». 

— Мы просим вас для личной безопасности воспользоваться покупкой билетов онлайн через сайт театр. Только таким образом можно приобрести билет заранее. В кассе театра это можно будет сделать только в дни спектаклей, то есть 13 и 14 ноября, — говорится в сообщении. 

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Сотрудники театра уверяют, что соблюдают все предписания Роспотребнадзора. В частности, для безопасности посетителей перед каждым спектаклем проводится комплексная уборка, проветривать все помещения. Также в здании работают усовершенствованная система вентиляции и рециркуляторы воздуха. Кроме того, для полной безопасности в театре установили бесконтактные санитайзеры. 

— Перед входом в театр будет соблюдаться определенная процедура. Так, зрителей не пустят внутрь без маски. К тому же наши сотрудники обязательно будут проверять температуру у посетителей, а в самом зале предусмотрена дистанционная рассадка, — говорится в сообщении. 

Напоминаем, театр отменил показ спектаклей 16 октября. Но билеты, купленные в то время, все еще действительны.

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