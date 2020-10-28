Липецкий областной суд оставил в силе решение об отстранении главы Тербунского района Сергея Иванова

Липецкий областной суд оставил в силе решение Тербунского районного суда по отстранению Сергея Иванова от должности, сообщает GOROD48.

Следствие выяснило, что в 2019 году, находясь на посту главы Тербунского района, Иванов превысил свои полномочия. Чиновник, не имея на это право, позволил предпринимателю вывозить с карьера песок. Незаконная деятельность продолжалась с апреля по июнь 2019 года. За все время было вывезено почти 14 тонн песка.

— В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей, — сообщала пресс-служба регионального СКР.

В отношении Иванова было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение служебных полномочий».

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А 28 августа районный суд временно отстранил главу Тербунского района от занимаемой должности и назначил ему ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.

Не согласившись с решением первой инстанции, Иванов вместе со своими адвокатами решил подать апелляцию в областной суд. Однако судья признал прошлое решение законными и мотивированным, уточнив лишь, что пособия обвиняемому должен выплачивать СКР по региону.

С этим приговором экс-мэр Липецка также не согласился и заявил, что обратится в кассационный суд Саратова.