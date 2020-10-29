Липецкий арбитражный суд рассматривает дело об изъятии недостроенной поликлиники

В арбитражный суд Липецкой области обратилось управление имущественных отношений. Ведомство требовало изъять недостроенную поликлинику у ООО «Инвест-Л», сообщает пресс-служба суда.
Сообщается, что между управлением имущественных отношений и ООО «Инвест-Л» был заключен договор аренды, который действовал до 15 июля 2020 года. Согласно документу, арендатор должен был ввести в эксплуатацию объект до истечения срока. Речь идет о возведении поликлиники, расположенной в доме №15Г по улице Неделина. По плану, больницу необходимо было построить на 500 посещений в смену с дневным стационаром онкологического центра.
Однако на момент 15 июля 2020 года поликлиника была готова только на 58%.
В среду, 28 октября, ответчик просил о проведении экспертизы для определения рыночной стоимости объекта. Суд удовлетворил ходатайство.
Рассмотрение дела продолжится 1 декабря 2020 года.