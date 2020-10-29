Липецкий арбитражный суд рассматривает дело об изъятии недостроенной поликлиники

В арбитражный суд Липецкой области обратилось управление имущественных отношений. Ведомство требовало изъять недостроенную поликлинику у ООО «Инвест-Л», сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что между управлением имущественных отношений и ООО «Инвест-Л» был заключен договор аренды, который действовал до 15 июля 2020 года. Согласно документу, арендатор должен был ввести в эксплуатацию объект до истечения срока. Речь идет о возведении поликлиники, расположенной в доме №15Г по улице Неделина. По плану, больницу необходимо было построить на 500 посещений в смену с дневным стационаром онкологического центра.

Однако на момент 15 июля 2020 года поликлиника была готова только на 58%.

— В соответствии со ст.239.1 ГК РФ в случае прекращения действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности и предоставленного по результатам аукциона, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов, — рассказали в пресс-службе суда.

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В среду, 28 октября, ответчик просил о проведении экспертизы для определения рыночной стоимости объекта. Суд удовлетворил ходатайство.

Рассмотрение дела продолжится 1 декабря 2020 года.