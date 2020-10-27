Липецкие врачи не смогли спасти 6-летнюю девочку с высокой температурой

25 октября в Липецке умерла 6-летняя девочка с высокой температурой, сообщает пресс-служба областной администрации.

У ребенка несколько дней держалась высокая температура тела, но родители не обращались к медикам. В воскресенье утром девочка почувствовала себя плохо, поэтому было решено вызвать скорую помощь.

— «Скорая» приехала быстро, что зафиксировано в карте вызова. Диспетчер принял звонок в 10:51, а у пациентки врачи уже были в 11:31, — говорится в сообщении.

Фельдшеры осмотрели ребенка и выяснили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии здоровья. Врачи попытались реанимировать девочку, но спасти ее не удалось. 6-летняя липчанка умерла в присутствии родителей.

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В настоящее время региональный Минздрав проводит проверку по факту случившегося. Причина смерти устанавливается.