Липецкие врачи не смогли спасти 6-летнюю девочку с высокой температурой

25 октября в Липецке умерла 6-летняя девочка с высокой температурой, сообщает пресс-служба областной администрации.
У ребенка несколько дней держалась высокая температура тела, но родители не обращались к медикам. В воскресенье утром девочка почувствовала себя плохо, поэтому было решено вызвать скорую помощь.
Фельдшеры осмотрели ребенка и выяснили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии здоровья. Врачи попытались реанимировать девочку, но спасти ее не удалось. 6-летняя липчанка умерла в присутствии родителей.
В настоящее время региональный Минздрав проводит проверку по факту случившегося. Причина смерти устанавливается.