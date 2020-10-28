Липецкие общественные бани передадут в концессию городскому водоканалу

В Липецке собираются присоединить общественные бани к городскому водоканалу, сообщает пресс-служба администрации.
По словам председателя департамента ЖКХ Вадима Негробова, на это не потребуются денежные средства из бюджета города, но при этом принесет много полезного.
Мэр Липецка отметила, что при концессии права деятельности не изменятся, что позволит сохранить объект в руках города.
По итогам обсуждения депутаты дали согласие на реорганизацию МУП «Банно-прачечное хозяйство» путем присоединения к МУП «Липецкводоканал».