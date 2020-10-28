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Новости мираОбщество

Липецкие общественные бани передадут в концессию городскому водоканалу

Елена Лобанова

В Липецке собираются присоединить общественные бани к городскому водоканалу, сообщает пресс-служба администрации. 

По словам председателя департамента ЖКХ Вадима Негробова, на это не потребуются денежные средства из бюджета города, но при этом принесет много полезного. 

— Это позволит сохранить имущество, социальную направленность бань, а также осуществлять мобилизационную подготовку в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, — поделился Негробов. 

Мэр Липецка отметила, что при концессии права деятельности не изменятся, что позволит сохранить объект в руках города. 

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По итогам обсуждения депутаты дали согласие на реорганизацию МУП «Банно-прачечное хозяйство» путем присоединения к МУП «Липецкводоканал».

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