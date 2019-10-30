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Липчанин осужден за жестокое убийство беспомощной матери

Суд вынес приговор в отношении 43-летнего жителя Ельца. Он был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, пишет Kursk.com.

По версии следствия, сын был недоволен беспомощным состоянием престарелой матери. Третьего апреля текущего года он жестоко избил женщину, нанеся не менее 29 ударов, в том числе и по голове.

В результате потерпевшая получила травмы и скончалась в городской больнице. Подсудимый пытался избежать уголовной ответственности и ввел следствие в заблуждение, однако следователи собрали все доказательства вины местного жителя.

Его приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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