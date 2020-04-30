Ликвидированы трое бандитов, планировавших теракты на Урале

ФСБ в ходе контртеррористической операции предотвратила подготовку терактов в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается о ликвидации трех бандитов, причастных к террористической деятельности. Были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
Отметим, что введенный на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области режим контртеррористической операции был отменен.
Фото — РИА Новости
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram