Ликвидированы трое бандитов, планировавших теракты на Урале

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ФСБ в ходе контртеррористической операции предотвратила подготовку терактов в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается о ликвидации трех бандитов, причастных к террористической деятельности. Были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Отметим, что введенный на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области режим контртеррористической операции был отменен.

Фото — РИА Новости

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