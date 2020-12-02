Лихач-наркоман пролетел 17 метров и насмерть сбил женщину на крыльце дома

В Приморье 73-летняя местная жительница стала жертвой смертельного ДТП по вине водителя-наркомана, пишет портал «Вести».

Страшная авария произошла днем 1 декабря под Арсеньевым. Сообщается, что 43-летний мужчина за рулем Toyota Corolla Fielder не смог удержать машину на дороге и на скорости протаранил частный дом. Стоявшая на пороге пенсионерка скончалась на месте.

Выяснилось, что лихач находился под воздействием наркотиков. Он попросту не заметил перекрестка и в прямом смысле слова отправился в полет: машина преодолела по воздуху около 17 метров, прежде чем коснулась земли на склоне.

Горе-водителю теперь грозит до 12 лет в колонии.