Лесные пожары в Ростовской области достигли жилых домов

В Ростовской области лесные пожары перекинулись на жилые дома. Всего в регионе зафиксировано четыре природных пожара, сообщает ТАСС.

По словам пресс-службы МЧС РФ, такая ситуация сложилась из-за жаркой и ветреной погоды, а также высокого класса пожарной опасности и несоблюдения требований пожарной безопасности. В настоящее время сотрудники МЧС борются с возгораниями сухой растительности в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах.

В Белокалитвинском районе огонь перекинулся на 20 дачных домов, которые являются заброшенными. В Красносулинском районе горят хозпостройки. В Тарасовском районе пожар угрожает участку в 10 га. В Каменском районе опасная ситуация зафиксирована на площади 4 га, однако огонь не угрожает ближайшему населенному пункту.

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Некоторые возгорания имеют повышенный ранг сложности, поэтому к их тушению привлечены вертолеты и пожарный поезд.