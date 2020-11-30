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Легкие пациентов c COVID-19 поражает еще и грибковая инфекция

7info7

К бактериальным осложнениям при COVID-19 добавились грибковые инфекции. Грибок находили у пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, указано в статье, опубликованной международным коллективом исследователей.

Чаще всего вызванная микозом пневмония возникает на фоне снижения иммунитета и приема назначаемых при тяжелой форме COVID-19 препаратов — дексаметазона, тоцилизумаба и других.

Нередко грибковая инфекция идет дополнением к бактериальной: сначала у человека развиваются бактериальные осложнения, которые лечат антибиотиками, а уже следом присоединяются инвазивные микозы, сообщил «Известиям» профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев.

— Это уже стало известной проблемой для скоропомощных стационаров, — добавил эксперт.

По его словам, во время всемирной эпидемии свиного гриппа также было показано, что у тяжелых больных вирусной инфекцией риск вторичного заражения инвазивными микозами увеличивается.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Споры со смертью: органы пациентов с COVID-19 на ИВЛ поражает грибок

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