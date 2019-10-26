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Land Rover Defender получит «заряженную» модификацию

Вышедший недавно новый Land Rover Defender может обзавестись «заряженной» версией. Она будет называться SVR, сообщает Авторевю.

По данным английского агентства Auto Express, прототип «горячего» внедорожника уже тестируют на специальном полигоне Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) в городе Уорвикшире.

По предварительной информации, Land Rover Defender SVR разрабатывается британцами совместно с баварцами из BMW. Сообщается, что «сердцем» этой машины будет немецкий битурбированный двигатель V8 объемом 4.4 литра.

Фото: Авторевю

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