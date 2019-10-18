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Лайнер выкатился за пределы ВПП на Аляске и чуть не рухнул в водоем

Экстренное приземление пассажирского лайнера Saab 2000 авиакомпании Peninsula Airways на Аляске едва не кончилось трагедией. Дело в том, что во время совершения маневра посадки самолет не затормозил в нужный момент, выкатился за пределы ВПП на более чем 120 метров. При этом воздушное судно едва не рухнуло в водоем.

В Сети появились снимки с места происшествия. На фотографиях можно заметить, что Saab 2000 остановился лишь в нескольких метрах от воды. Он сильно накренился в сторону водоема. Согласно предварительной информации, разные повреждения получили 4 человека. Их срочно доставили в медучреждение.

Напомним, что пассажирский борт направлялся по маршруту из Анкориджа в город Уналашка на одноименном острове Уналашка в Алеутском архипелаге, сообщает Лайф.

Фото: KUCB / MEGAN THOMSON-DEAN

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