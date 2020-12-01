Курсант МВД показывал школьницам в лифте свои половые органы

Курсант БЮИ МВД в Белгородской области признал вину в совращении несовершеннолетних, сообщает СУ СК России по региону.

Сообщается, что 20-летний сержант следил за маленькой девочкой. Когда она зашла в лифт, злоумышленник забежал следом и показал ей свои половые органы. При этом мужчина заставлял ребенка смотреть. Как только двери открылись, он скрылся.

Вскоре парня поймали. В телефоне педофил хранил видео с другими случаями совращения. Его отправили под стражу.

По предварительным данным, что за пару недель до этого жертвами курсанта стали две маленькие девочки.