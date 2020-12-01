Курьеры разгромили магазин и избили охранника в центре Москвы

Злоумышленники, в том числе двое людей в одежде доставщиков еды разбили витрины и стеллажи торгового зала на улице Тверская-Ямская в Москве и избили охранника, сообщает РИА Новости. Злоумышленники напали на магазин «Магнолия».

Инцидент произошел поздно вечером 29 ноября. Как стало известно, в помещение ворвались трое неизвестных. Один из них бейсбольной битой причинил телесные повреждения охраннику ЧОП.

Пострадавший охранник попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и рядом других повреждений, среди которых перелом костей черепа и субдуральные гематомы. Возбуждено уголовное дело.

При этом нападавшие не пытались ограбить магазин – сразу после погрома мужчины скрылись.