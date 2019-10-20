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Кубанский врач перепутала рак с растяжением у ребенка

Медики в Краснодарском крае приняли остеосаркому четвертой стадии ребенка за растяжение. Об этом пишет Звезда.

Сообщается, что 5-летняя девочка страдала от боли в правом бедре. Ей сделали рентген, после которого педиатр решил, что ребенок потянул мышцу, поскольку до этого занимался гимнастикой. Через месяц девочка снова начала жаловаться на боль.

Результаты анализов выявили повышенные показатели лейкоцитов, чему врач не придала должного значения. Рак диагностировали после того, как результаты обследований увидели бабушка-врач и ее коллега.

Отметим, что теперь девочки предстоит пережить операция по удалению пораженной кости и протезирование.

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