Кто может пройти анализ на коронавирус

Минздрав Москвы разъяснил, кого направляют на анализ на коронавирус, а кого нет.



Пациентов разделили на группы по степени риска. В группу низкого риска включены пациенты с симптомами ОРВИ. Анализ им могут сделать по решению врача.



В группу среднего риска включены люди, не имеющие симптомов заболевания, но прибывшие из «опасных» стран или контактировавшие с заболевшими.



В группу высокого риска входят люди с симптомами ОРВИ старше 60 лет и имеющие различные хронические заболевания. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкология.



Наконец, к группе с максимальным риском относятся люди, у которых есть симптомы ОРВИ (температура, кашель, насморк), которые приехали из неблагополучных стран или контактировали с заражёнными. Также анализ делается пациентам с пневмонией.



В сообщении Минздрава особо подчёркивается, что анализ может взять только медработник.

