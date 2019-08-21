Крупный град выпал под Челябинском

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Непогода пришла в город Снежинск Челябинской области. В населенном пункте прошел ливень с грозой, а также выпал град большого размера.

По словам местных жителей, они «пережили апокалипсис».

— Люди прятались под крышами. Под деревья и навесы загоняли транспорт. На сотнях машин вмятины на кузове. Дороги и некоторые дома затопило, воду откачивают специальной техникой, — рассказал житель Снежинска.

После нашествия града некоторые сервисмены активизировались. Они стали предлагать свою помощь автолюбителям по удалению последствий выпадения ледяных ядер, сообщает 74.ру.

Фото: «Подслушано в Снежинске» / Vk.com