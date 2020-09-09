Кристина Асмус опять разделась на камеру

Актриса Кристина Асмус к постам в своём инстаграме подходит с юмором. Очередной из них она озаглавила: «Асмус опять разделась на камеру».

На видео Кристина, загримированная для съёмки нового проекта ТНТ «Золото Геленджика», говорит, что сильно устало, а в помещении ещё и жарко. После этого актриса… снимает с головы парик.

Напомним, ранее в социальных сетях активно обсуждалась роль Асмус в фильме «Текст». Там она полностью обнаженной играла в постельной сцене.

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За откровенные съёмки многие пользователи интернета ругали Кристину, также доставалось и её мужу шоумену Гарику Харламову.