Красноярец без прав угнал и разбил каршеринг, уходя от погони

Рано утром в субботу, 28 сентября, на улице Волочаевской в Красноярске 27-летний мужчина разбил «Делимобиль».

Сообщается, что дорожный инспектор пытался остановить каршеринговый автомобиль. Однако водитель не стал притормаживать. Началась погоня. Нарушителю удалось доехать до гипермаркета «Лента» на улице Свердловской со спущенными колесами, пишет Newslab.

После этого водитель бросил авто на тротуаре и попытался убежать с девушкой-пассажиркой. Вскоре их задержали. Выяснилось, что у парня не было прав. Кроме того, он оформил машину на сайте сервиса под логином своего друга.