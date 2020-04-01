Макияж для онлайн-конференций в режиме изоляции

Юлия Кирьянова
В этот день

День подвига Ивана Сусанина

30 марта 1613 года считается днём, когда костромской крестьянин Иван Сусанин совершил свой подвиг, воспетый историками, поэтами и ставший центральной фигурой одного...
Узнать больше
Новости мира

В Петербурге обнаружили тело женщины, покусанное собаками

В Санкт-Петербурге найдена мёртвая женщина. На ней не было одежды. Как сообщает РЕН, тело лежало у одного из жилых домов....
Узнать больше
Новости мира

Домашний час с министром просвещения Сергеем Кравцовым

Сегодня, в 12.00 в социальной сети «Вконтакте» в официальной группе министерства просвещения состоится выступление министра Просвещения Сергея Кравцова. Как построить день с пользой для себя...
Узнать больше
Новости мира

Жителей Урала накажут за неправильный выгул собак

Двух жителей Новоуральска, должны были соблюдать режим полной самоизоляции, накажут за выгул своих питомцев. Об этом пишет «Российская газета».
Узнать больше
Новости мира

Мужчина набросился на врачей, которые госпитализировали его супругу

Мужчина набросился на врачей, которые госпитализировали его супругу с подозрением на COVID-19. ЧП произошло на Сахалине. Видеоролик с места...
Узнать больше
-

В связи с пандемией коронавируса большинство организаций перешли на режим удалённой работы. Трудовые будни проходят за компьютером. Начальники проводят совещания, планёрки по skype, а также используют и другие онлайн-сервисы. А девушкам нужно быть во всей красе перед коллегами. Есть красивые и быстрые варианты макияжа для онлайн-конференций от визажистов.

Главное лицо и губы:

Эксперты по макияжу утверждают, что в формате zoom собеседники смотрят на ваше лицо в целом. Стоит сделать акценты на бровях и губах. Также нужно придать коже естественное сияние. Визажисты рекомендуют сделать микс из  нескольких капель масла с вашим тональным кремом. Затем с помощью кисти нанести на лицо, и появится естественное свечение. Сделайте легкое контурирование лица, используя румяна, оформите брови карандашом и гелем, нанесите на губы ягодную помаду. Собеседники и не увидят, что на глазах нет макияжа.

Монохромный макияж:

Если вы любите всегда быть во всей красе, то вам подойдёт монохромный макияж, но используйте тёплые цвета. Это может быть сочный персик. Кожа становится теплее и зрительно этот оттенок делает кожу моложе.

Увлажните лицо, нанесите консилер на проблемные зоны, а далее выделите яблочки щек персиковыми румянами, покройте подвижное веко кремовыми тенями. Тушь используйте по желанию. И закрепите макияж персиковой помадой.

Ну а как же без яркого акцента:

Можно сделать акцент только на глазах,  а именно – стрелки. Для голубых и серых глаз используйте синие, голубые или золотистые стрелки, а для зеленых и карих изумрудные, оттенки свежей зелени или фиолетовые. Помаду выберите нейтрального оттенка, тушь нанесите в два слоя.

Вы будете неотразимы с любым из предложенных вариантов от 7days.ru

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Депутат Рязанской облдумы выделил деньги на закупку масок в Чучковскую больницу

Новости Рязани
Член комитета Рязанской областной Думы по аграрным вопросам Николай Митрохин выделил  деньги на закупку медицинских масок в Чучковскую центральную районную больницу. Об этом сообщает...
Узнать больше

Аркадий Фомин перечислил половину своей зарплаты на поддержку медиков

Новости Рязани
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин  перечислил половину своей зарплаты для поддержки медицинских работников и волонтеров-медиков, которые  непосредственно участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией,...
Узнать больше

Из Рязанской ОКБ выписали женщину, пострадавшую от возгорания телефона

Новости медицины
Из Рязанской областной клинической больницы выписали 57-летнюю женщину, пострадавшую от возгорания телефона. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области. В ОКБ она поступила с ожогами...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской ОКБ выполнили ещё две трансплантации органов

Новости медицины
В ОКБ выполнили 15-ю пересадку почки и 3-ю пересадку печени. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. Пациентами трансплантологов...
Узнать больше

В рязанском торговом центре провели антитеррористические учения

Новости Рязани
Во вторник, 31 марта, в одном из торговых центров Рязани состоялись плановые командно-штабные учения. По сценарию учения, в...
Узнать больше

Анализы ещё трёх рязанцев на коронавирус направлены в Москву на подтвержение

Новости Рязани
Оперативная группа правительства сообщила данные о распространении коронавируса в Рязанской области по состоянию на 13 часов. На данный момент в регионе официально...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Коронавирус: всё, что нужно знать

Акценты
Уважаемые жители Рязанской области! 25 марта состоялось выступление Президента РФ В.В.Путина, в котором он обращал внимание граждан России...
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

5 фильмов для весеннего настроения

Акценты
Весеннее настроение чем-то напоминает новогоднее. Это не просто предвосхищение перехода из одного состояния в другое, но и результат проделанных человеком усилий. Почувствовать...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Якубович рассказал о желании уйти с «Поля Чудес»

Депутат Рязанской облдумы выделил деньги на закупку масок в Чучковскую больницу

Аркадий Фомин перечислил половину своей зарплаты на поддержку медиков