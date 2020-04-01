Макияж для онлайн-конференций в режиме изоляции

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В связи с пандемией коронавируса большинство организаций перешли на режим удалённой работы. Трудовые будни проходят за компьютером. Начальники проводят совещания, планёрки по skype, а также используют и другие онлайн-сервисы. А девушкам нужно быть во всей красе перед коллегами. Есть красивые и быстрые варианты макияжа для онлайн-конференций от визажистов.

Главное лицо и губы:

Эксперты по макияжу утверждают, что в формате zoom собеседники смотрят на ваше лицо в целом. Стоит сделать акценты на бровях и губах. Также нужно придать коже естественное сияние. Визажисты рекомендуют сделать микс из нескольких капель масла с вашим тональным кремом. Затем с помощью кисти нанести на лицо, и появится естественное свечение. Сделайте легкое контурирование лица, используя румяна, оформите брови карандашом и гелем, нанесите на губы ягодную помаду. Собеседники и не увидят, что на глазах нет макияжа.

Монохромный макияж:

Если вы любите всегда быть во всей красе, то вам подойдёт монохромный макияж, но используйте тёплые цвета. Это может быть сочный персик. Кожа становится теплее и зрительно этот оттенок делает кожу моложе.

Увлажните лицо, нанесите консилер на проблемные зоны, а далее выделите яблочки щек персиковыми румянами, покройте подвижное веко кремовыми тенями. Тушь используйте по желанию. И закрепите макияж персиковой помадой.

Ну а как же без яркого акцента:

Можно сделать акцент только на глазах, а именно – стрелки. Для голубых и серых глаз используйте синие, голубые или золотистые стрелки, а для зеленых и карих изумрудные, оттенки свежей зелени или фиолетовые. Помаду выберите нейтрального оттенка, тушь нанесите в два слоя.

Вы будете неотразимы с любым из предложенных вариантов от 7days.ru