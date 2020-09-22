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Ковидный коечный фонд в больницах загружен на 81%

Иван Федоров

Коечный фонд, выделенный под больных коронавирусом, заполнен более чем на 81%,сообщили «Известиям» в Минздраве.

— В настоящее время объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс. коек, из которых загружено 81,3 %. В то же время отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемости коронавирусом, — уточнили в ведомстве.

На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный потенциал, который позволит адекватно реагировать, добавили в Минздраве.

Суточный прирост больных COVID-19 вернулся к показателям двухмесячной давности: 18 июля было зафиксировано 6234 заболевших, а 21 сентября — 6196 За месяц ежедневное количество зарегистрированных случаев выросло уже на 31% (1 сентября оперштаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ сообщал о 4729 больных за день в России). В Москве с 1 по 21 сентября суточное число новых зараженных увеличилось на 43%: с 641 до 915 человек.

Как ранее писали «Известия», еще в начале прошлой недели глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что все регионы готовы к росту заболеваемости COVID-19. Как отмечал министр, в медучреждениях используется формат коек двойного назначения, которые могут очень быстро переориентироваться на прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией или тех, кто поступает с гриппом.

Подробнее — в материале «Известий»:Со всех корон: ковидные места в больницах заполнены на 81%.

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