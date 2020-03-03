Кота приняли на работу в библиотеку под Тверью

Степан стал первым котом в России, который работает в библиотеке. Животного трудоустроили в одну из тверских библиотек.

Рыжему коту обещали заработную плату в виде сосисок и даже завели на его кличку трудовую книжку. За вкусный заработок хвостатому библиотекарю нужно будет участвовать в образовательных мероприятиях. Обучение Степан уже прошёл – во время стажировки животное изучило здание библиотеки и обнюхало всю имеющуюся коллекцию книг.

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В Тверской области надеются, что их новый библиотекарь в скором времени станет тем самым учёным котом из знаменитой поэмы Пушкина, сообщает РЕН ТВ.