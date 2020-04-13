Коронавирус выявили у 52 пациентов уфимской больницы

У 52 пациентов республиканской клинической больницы в Уфе нашли коронавирусную инфекцию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главврача клиники.
Сообщается, что медучреждение было закрыто на карантин 6 апреля. Это произошло после госпитализации пяти врачей и двух пациентов с подозрением на коронавирус.
«Сегодня в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и находятся столько же пациентов. С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации», – написала главврач.
Началась проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
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