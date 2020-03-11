Коронавирус может стать хроническим заболеванием

Ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую. Эта гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев.

Вирус мог остаться в спящей латентной форме, так как иммунная система человека не взяла его под полный контроль. Еще одно предположение российских специалистов связано с тем, что новый штамм мутирует с большой скоростью и люди просто не успевают вырабатывать к нему антитела, поэтому заболевают вновь. Также случаи повторного заражения могут быть связаны с ошибками тест-систем, погрешность которых высока.

Как пояснил «Известям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, обычно в ходе лечения иммунная система полностью уничтожает все инфицированные клетки и нивелирует вирусы в крови. Повторные симптомы говорят о том, что вирус еще присутствует в организме человека.

«Один из вариантов объяснения повторного заражения таков: у пациентов наблюдается переход заболевания из острой фазы в хроническую, при которой возможно колебание количества вирусных частиц в организме. Вирус может возвращаться, так как иммунная система в ходе острой фазы заболевания не взяла его под полный контроль и было инфицировано большое количество органов», — рассказал специалист.

Вместе с тем, факт обнаружения инфекции в организме уже выздоровевших людей необязательно означает повторное заболевание. Возможно, в этом случае болезнь «затаилась» и протекает уже бессимптомно, рассказала в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник Института Х-Bio ТюмГУ Мария Орлова.

По ее словам, повторные случаи заражения могут быть обусловлены неспособностью человека формировать долгоживущие антитела к данному возбудителю. Также это может свидетельствовать о высокой способности самого вируса мутировать.

Полностью читайте в материале «Известий»: Пожизненное злоключение: COVID-19 может стать хронической болезнью