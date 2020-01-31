Коронавирус изменил планы российских вузов на стажировки в Китае

Из-за распространения коронавируса российские вузы меняют графики стажировок в Китае. Одни университеты, по рекомендации МИДа и Роспотребнадзора, отменили или отложили поездки своих студентов, другие — оставили это решение на усмотрение учащихся. Кроме того, возвращение с каникул китайских студентов в России перенесли на 2 марта, сообщают «Известия».

Не отправляться на стажировки в КНР, например, призвали в МИСиС и Российском университете дружбы народов (РУДН). Московский государственный лингвистический университет предоставил своим студентам право выбора — уезжать или оставаться, однако там рекомендовали воздержаться от планов покидать Россию. Руководство вуза пытается объяснить учащимся, чем грозит поездка в зону эпидемиологического риска.

Говоря о студентах из Китая, то с ними взаимодействуют по-разному: от направления на медосмотры до обучения в онлайн-режиме.

В Самарском университете сообщили, что в январе–феврале 2020 года в вуз должны были прибыть несколько групп студентов из разных регионов КНР для участия в «зимней школе» и сетевой образовательной программе. Однако по взаимной договоренности с китайскими координаторами срок начала мероприятий был перенесен.

Отмечается, что в МИСиС учеба начнется для всех одновременно — 8 февраля. Но студенты, уехавшие на каникулы в Китай, будут заниматься по индивидуальным планам, что позволит им какое-то время не покидать КНР.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Ученья нет: стажировки студентов в Китае отменяются из-за коронавируса