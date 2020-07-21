Королева мини-бикини: девушка прославилась благодаря откровенным фото в Инстаграме

Вайолет Саммерс – молодая и уже известная американская модель и актриса. Она стала популярной благодаря своей отличной фигуре и откровенным фотографиям, которые она стала выкладывать в соцсети Инстаграм.
20-летняя красотка родилась в Сакраменто (Калифорния). Она стала строить карьеру модели с юного возраста.
На данный момент Вайолет очень популярна. Число ее фанатов в Инстаграме составляет Сейчас в 6,5 миллионов.
Основная фишка Саммерс – ее шикарная фигура и супероткровенные снимки в мини-бикини. Именно таким «жарким» контентом девушка притянула к себе внимание миллионов людей, сообщает Рамблер.
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