Королева мини-бикини: девушка прославилась благодаря откровенным фото в Инстаграме

Вайолет Саммерс – молодая и уже известная американская модель и актриса. Она стала популярной благодаря своей отличной фигуре и откровенным фотографиям, которые она стала выкладывать в соцсети Инстаграм.

20-летняя красотка родилась в Сакраменто (Калифорния). Она стала строить карьеру модели с юного возраста.

На данный момент Вайолет очень популярна. Число ее фанатов в Инстаграме составляет Сейчас в 6,5 миллионов.

Основная фишка Саммерс – ее шикарная фигура и супероткровенные снимки в мини-бикини. Именно таким «жарким» контентом девушка притянула к себе внимание миллионов людей, сообщает Рамблер.