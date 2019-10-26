Королева красоты призналась, что не может найти парня из-за внешности

23-летняя красавица из Уэльса Джоуи Старкл заявила, что внешность мешает ей найти вторую половину. Победительница нескольких конкурсов красоты в своей стране не столь успешна в личной жизни.

Джоуи никак не может найти человека, который был бы, по ее мнению, достойной парой для нее. Красотка считает, что виной тому внешность, которая привлекает более дерзких и самовлюбленных мужчин. А вот милые парни наоборот стесняются завести знакомство со Старкл. Однако модели нужен такой человек, который будет во главу угла ставить семью и карьеру, сообщает Лайф.

От отчаяния Джоуи стала участницей телешоу, в котором она была вынуждена отказаться от макияжа и посещать свидания «вслепую», чтобы отыскать любимого. Девушка считает, что участие в программе сделало ее более уверенной.

Фото: Инстаграм Джоуи Старкл