Копилка дороже денег. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 116. Когда копилка дороже денег?

«…главная его драгоценность: копилка, сделанная из жестянки «Какао Эйнем». Там хранились деньги, которые Павлик собирал на покупку велосипеда. Денег было уже довольно много: копеек тридцать восемь — тридцать девять». Герой повести Катаева Павлик хранил свои богатства в жестяной коробке. У большинства советских детей были подобные, ведь жесть – частый и незамысловатый материал для изготовления копилок, самодельных или фабричных. Между тем, в XIX – XX веках было множество и более затейливых образцов.

Взрослые использовали специальные ящики и шкатулки. Деньги оттуда можно было достать, имея ключ. Для большей секретности такие коробочки снабжали двойным дном или счетчиками числа открываний. А вот детей приучали к бережливости и терпению как раз с помощью классических копилок, которые нужно было разбить, чтобы добраться до заветных монет. Чаще всего их делали из гипса. Грубо раскрашенные, они продавались на ярмарках и рынках. Художественной ценности не представляли, зато с ними не жаль было расставаться, разбивая.

По понятным причинам копилок сохранилось мало. Но есть примеры, когда копилки являлись практически произведением искусства – в том случае, если к их созданию приложил руку настоящий мастер. Таким, например, являлся Василий Ватагин. Он известен как художник и скульптор-анималист, иллюстратор советского издания «Маугли». Животные в его работах словно застыли на миг и вот-вот снова оживут. Владельцам керамических бегемотов, рыб и прочей живности, которые сделал Василий Ватагин, приходилось решать дилемму: либо не использовать копилку по назначению, либо рушить ударом молотка авторское творение. Как правило, эти образцы скульптуры оставались нетронутыми.