Контролера метро в Петербурге избили за просьбу надеть маску

В Петербурге выясняются обстоятельства инцидента, который произошел в вестибюле станции «Нарвская» с участием 34-летнего безработного. Об этом пишет портал «78.ru». Момент конфликта попал на камеры наблюдения.
По предварительной информации, утром в четверг пассажиру сделали замечание о нарушении карантинных мероприятий и предложили надеть защитную маску. В ответ он ударил кулаком в лицо 49-летнего контролера.
Сообщается, что потерпевший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины лица. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
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