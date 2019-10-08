На главную Новости мира Контрактник напал на таксиста и сжёг его заживо
Новости мираПроисшествия

Контрактник напал на таксиста и сжёг его заживо

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора рядовому Никите Чугунову, проходящему военную службу по контракту в войсковой части – полевая почта 09332. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Установлено, что Чугунов, находясь в отпуске, решил совершить преступление, чтобы улучшить свое материальное положение и рассчитаться с имеющимся кредитом. С этой целью 2 августа 2018 года в Центральном районе г. Сочи он остановил автомобиль Toyota Corolla и попросил таксиста отвезти его в заранее выбранное им безлюдное место.

Прибыв туда, Чугунов, который специально сел на заднее сиденье, нанес водителю несколько ударов кулаком по голове и не менее двух ударов ножом в область грудной клетки, после чего, схватив за шею, удерживал его так до тех пор, пока он не потерял сознание. Осознавая, что мужчина еще жив, молодой человек перетащил его от автомобиля до кучи строительного мусора, где придавил автомобильными покрышками, которые поджег.

После этого Чугунов направился на похищенном автомобиле к месту жительства своих родственников в город Горячий Ключ Краснодарского края. Арендовав гараж, он поставил туда автомобиль, предварительно сняв с него государственные номерные знаки. Спустя несколько дней его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевший скончался вследствие острого отравления продуктами горения и одновременным термическим действием пламени. По оценкам экспертов, стоимость угнанной автомашины, а также имущества, находящегося в ней, не превышает 655 тыс. рублей.

Приговором Южного окружного военного суда Чугунову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить потерпевшей стороне более 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда и расходов, понесенных с погребением. Иск о возмещении имущественного вреда будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Александр Маршал не сдержал слез, вспоминая о смерти сестры

В Сочи в аварии пострадал двухлетний ребенок

В Дивногорске магазин с продуктами обработали крысиным ядом