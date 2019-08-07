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Конституцию России будут изучать в начальных классах по пособию в стихах

Ученики начальных классов российских школ в наступающем учебном году могут начать изучать Конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках. Детская версия документа предназначена для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 14 лет и рекомендована к использованию на факультативных занятиях.

В работе над книгой, с содержанием которой ознакомились «Известия», приняли участие эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных сообществ.

Пособие представляет собой стихотворный пересказ преамбулы и первых двух глав основного закона страны с акцентом на базовые ценности российского государства и общества, а также на основные права и свободы гражданина. Не забыли авторы упомянуть и о всеобщей воинской обязанности. При этом, в отличие от классического варианта Конституции, в книге не упоминаются, например, принципы формирования Федерального собрания или обязанности президента России.

Кроме того, в пособии приведены примеры применения основного закона страны в виде «выписок из разных дел Лесного судопроизводства», где разбираются различные варианты сказочных ситуаций. Так, судебная власть там, например, представлена в роли мудрой совы. Все иллюстрации для книги выполняли дети. Рисунки были отобраны весной этого года во время конкурса «Если бы я был президентом».

Региональным властям уже направлено рекомендательное письмо с просьбой «рассмотреть возможность внедрения учебного пособия» за подписью главы комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко. При этом в Минпросвещения напомнили, что в школьной программе и сейчас уделяется внимание изучению основ правового государства.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «От вас обязанностей ждут»: для школ написали Конституцию в стихах

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