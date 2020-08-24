Кондуктор трамвая напал на женщину без маски

В Новокузнецке кондуктор трамвая устроил потасовку с пассажиркой из-за отсутствия у женщины медицинской маски. Об этом стало известно телеканалу НТВ. Появилось видео с места событий.

По словам очевидца, у местной жительницы была маска, но она не могла ее надеть, потому что болеет астмой. Она рассказала об этом водителю и кондуктору. Тогда управляющий транспортным средством крикнул женщине что-то оскорбительное.

«Она подошла к ней, а кондуктор поставил подножку женщине. После чего началась потасовка», – приводятся слова очевидца.

Пользователей Сети возмутил поступок мужчине. При этом у него на лице маска отсутствовала. Подробности уточняются.