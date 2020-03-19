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Концерт группы «Би-2» состоится в прямом эфире онлайн-кинотеатра Okko 

Группа «Би-2» сыграет 20 марта онлайн-концерт в поддержку своих поклонников на платформе онлайн-кинотеатра Okko (входит в экосистему Сбербанка). В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой музыканты были вынуждены перенести европейские концерты в Праге, Бамберге, Дюссельдорфе, Таллине и Риге и сибирские концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Посмотреть концерт бесплатно можно на странице b2.okko.tv. 

Шоу начнется в 19:00 по московскому времени. Музыканты исполнят в формате онлайн-концерта песни, вошедшие в программу тура NewBest. Также в процессе трансляции группа «Би-2» проведет Q&A-сессию, ответив на вопросы слушателей в прямом эфире. Свой вопрос можно задать в группе онлайн-кинотеатра Okko VK.  

Шура и Лёва выберут самые интересные вопросы, и авторы получат в подарок подписки от Okko на три месяца или один год. Количество призов ограниченно. 

Несмотря на непростые времена и сложную ситуацию с распространением коронавируса, участники группы призывают беречь себя и своих близких и соблюдать меры по предотвращению заболевания. 

Мультимедийный сервис Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko —12,3 млн человек.  

Пользователи Okko могут купить и скачать понравившийся фильм в высоком качестве (UHD/4K, HDR), арендовать контент на 48 часов или купить подписку и смотреть его через приложение Okko на Smart TV, через мобильное приложение, а также на сайте okko.tv. В коллекции сервиса  порядка 50 тыс. единиц популярного контента таких мировых киностудий, как Walt Disney PicturesParamount Pictures, 20th Century FoxWarner BrosSony PicturesUniversal Pictures, а также ведущих европейских и российских производителей фильмов и сериалов. 

В Okko полностью отсутствует реклама. Сегодня сервис предлагает набор тематических подписок, в их числе  популярные сериалы «Амедиатеки» и START, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент 

За 2019 год оборот Okko вырос на 96% и составил 4,9 млрд рублей (оборот Okko в 2018 году  2,5 млрд рублей). С момента запуска в 2011 году в сервисе зарегистрировалось более 33 млн пользователей. 

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