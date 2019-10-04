Компания Xiaomi представила внешний аккумулятор с полноценной розеткой

Компания Xiaomi из КНР презентовала новый внешний аккумулятор. Девайс может служить «зарядкой», блоком питания и розеткой в одном «флаконе».

На устройство установлен порт USB Type-C с мощностью в 18 Вт, два порта USB-A и обыкновенная розетка. При этом если вилки не включены в розетку, то гаджет может функционировать как пауэрбанк: в новнику встроили батарею на 5000 мАч.

Многофункциональный девайс обшит металлическим корпусом, а также имеет черный цвет. Гаджет оснастили LED- индикатором – он показывает уровень заряда. Новинка будет стоит около 22 долларов, сообщает Ферра.ру.

Фото: Ферра