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Компания МТС сократит до 600 салонов связи в следующем году

Компания МТС собирается сокращать количество салонов связи. Об этом рассказал глава фирмы Алексей Корня.

По словам функционера, до конца следующего года число салонов розничной сети должно сократиться до 600. При этом до конца 2019 года количество салонов должно быть уменьшено на 200-300 штук.

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Уточняется, что процесс сокращение количества салонов начался в третьем квартале 2019 года и завершится в конце 2020 года.За 3 квартал этого года число розничных магазинов сети МТС упало на 24 единицы. Теперь точек всего 5857., сообщает Прайм.

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