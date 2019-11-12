Компания Hyundai представила новую систему активного подавления шума в салоне

Сотрудники автомобильного концерна Hyundai презентовали новую систему активного подавления шума в салоне. Она носит название RANC (Road noise Active Noise Control).

Система, как и другие похожие изобретения, пользуется стандартной аудиосистемой для подачи на ее динамики звукового сигнала в противофазе. Однако кроме микрофонов, записывающих звук извне, имеются акселерометры. Они считывают вибрацию машины от дорожного покрытия, сообщает Авторевю.

Такая функция позволяет повысить точность расчета и его скорость. Это приводит к тому, что инвертированный сигнал подается в динамики всего через 2 миллисекунды против девяти у старой системы шумоподавления. Отметим, что RANC уже скоро поставят на новую машину от премиальной марки Genesis.

Фото: Авторевю