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Компания Google предложила печатать себе заменитель смартфона

Компания Google продолжает выпускать приложения и генерировать идеи для понижения зависимости от смартфонов. На этот раз специалисты фирмы предложили печатать себе заменитель гаджета.

Для этого нужно воспользоваться программой Paper Phone. Она является последним изобретение «Гугла» в сфере снижения зависимости от телефонов. Данное приложение самое занимательное и полезное (среди всех других разработок компании). Изобретение инженеров поможет пользователям вообще не притрагиваться к смартфону некоторое время. Главная «фишка» — разрешение на распечатку заменителя телефона, сообщает ixbt.com.

В приложении надо вбырать интересующие вас детали и распечатать документ. Бумажный смартфонозаменитель может содержать в себе карты Google, контакты, список дел, календарь, погоду, игры и другие данные, которые будут нужны в ближайшее время. Смысл Paper Phone – распечатать себе смартфон и оставить настоящий гаджет дома, отправившись на работу, по делам и т.д.

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