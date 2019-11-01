Компания Apple вернулась на первое место в России по выручке от продаж

Американская компания Apple в сентябре вернула себе первое место в России по продажам смартфонов в денежном выражении, обойдя Samsung и Huawei.

Статистические данные предоставила компания-партнер нескольких производителей электроники.

На Apple пришлось почти 34% выручки от продажи в РФ смартфонов –– более 13,8 млрд рублей.

Эксперты связали это с выходом на рынок новых моделей iPhone — 11, 11 Pro и 11 Pro Max 20 сентября.

За первые 10 дней в России было продано около 70 тыс. iPhone 11, что примерно вдвое больше показателей iPhone Xs, дебютировавшего в 2018 году.

При этом отмечается, что по штучным продажам компании из Купертино обогнать своих южнокорейских и китайских конкурентов не удалось.

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